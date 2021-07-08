Италия

В обойме римского клуба находится 27 футболистов.

Пресс-служба Ромы опубликовала список футболистов, которых вызвал Жозе Моуриньо для подготовки к новому сезону.

В списке Жозе Моуриньо не оказалось таких футболистов, как Педро, Хавьер Пасторе, Джастин Клюйверт, Стивен Н`Зонзи, Федерико Фацио, Давиде Сантон и Анте Чорич.

По информации СМИ, все вышеназванные игроки будут выставлены на трансферный рынок.

Напомним, по итогам минувшего сезона Рома набрала 62 очка и финишировала на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.

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