Италия

Данное правило начнет действовать со следующего сезона.

Начиная с сезона-2022/23 клубы Серии А больше не смогут использовать формы с использованием зеленого цвета, после очередных изменений в правилах. Об этом сообщает Football-Italia.

Хотя правило будет действовать со следующего сезона, Серия А приняла решение объявить об этом заранее, чтобы у клубов было время подготовиться к будущим проектам с новым правилом.

В первую очередь это изменение, продиктованное телевизионными компаниями, которым не нравиться, что зеленые формы слишком походи на цвет поля и что футболисты сливаются с фоном.

Изменения в правилах также затрагивают гетры и шорты, поэтому если используется более трех цветов, один из них должен явно преобладать на майке, шортах и гетрах.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.