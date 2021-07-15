Италия

Неаполитанцы подписали новую сделку с защитником.

Наполи продлил соглашение с защитником Джованни Ди Лоренцо, сообщает официальный сайт неаполитанцев.

Новый контракт с итальянским 27-летним футболистом, который накануне выиграл чемпионат Европы, рассчитан до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне Ди Лоренцо провел 49 поединков, в которых забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

Отметим, что Джованни привлек интерес Манчестер Юнайтед, который ищет сменщика для Ван-Биссаки.

Напомним, что неаполитанцы работают также над усилением левого фланга обороны, желая подписать Матиаса Оливейру.