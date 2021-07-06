Италия

Новое соглашение с 27-летним итальянцем будет рассчитано до лета 2026 года.

Наполи в ближайшее время продлит контракт со своим защитником Джованни Ди Лоренцо. Об этом сообщает Джанлука ди Марцио.

Новое соглашение с 27-летним итальянцем будет рассчитано до лета 2026 года, тогда как действующий контракт — до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Ди Лоренцо провел 49 поединков, в которых забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

В настоящее время футболист находится в расположении сборной Италии, которой 6 июля, предстоит полуфинальный матч Евро-2020 против Испании. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.