Италия

Неаполитанцев отпугнула высокая цена чемпиона Европы.

Новый тренер Наполи Лучано Спаллетти намеревался укрепить левый фланг обороны своей команды Эмерсоном Пальмьери, однако теперь заинтересовался Матиасом Оливейрой — сообщает Football Italia.

Защитник сборной Италии перестал быть приоритетом для Спаллетти после того, как Челси запросил за новоиспеченного чемпиона Европы 20 миллионов евро.

Теперь "партенопеи" рассматривают более дешевый вариант — 23-летнего уругвайца Матиаса Оливеру из Хетафе. За Оливеру просят не намного меньше, 15-18 миллионов, однако его существенным преимуществом является возраст.