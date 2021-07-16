Италия

Игрок должен увеличить конкуренцию на позиции левого защитника.

Ранее, Football.ua сообщал о предметном интересе со стороны итальянского Милана относительно кандидатуры сенегальского защитника французского Монако Фоде Балло-Туре.

Как стало известно итальянскому журналисту Джанлуке Ди Марцио, "россонери" совершили попытку переговоров с "монегасками" по поводу трансфера их футболиста, и достаточно быстро достигли успеха.

Ожидается, что 24-летний игрок левого фланга обороны поставит подпись под соглашением с итальянским клубом уже до конца текущей недели, а Монако получит компенсацию за его переход в размере 4 млн евро, к которым в последствии прибавятся еще 500 тыс. евро в качестве бонусов за выступления игрока.

В минувшем сезоне Фоде Балло-Туре провел за Монако 29 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отдать пять результативных передач.