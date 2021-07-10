Испания

Хавбек может вновь переехать в Серию А.

Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич, вероятно, покинет клуб этим летом.

По информации в Twitter Николо Скиры, босниец не входит в планы главного тренера каталонцев Рональда Кумана.

Сам же полузащитник хотел бы вернуться в Серию А, где выступал за Ювентус и Рому. Сообщается, что агент хавбека предложил туринскому и римскому клубу вернуть футболиста, но для клубов трансфер Пьянича не является приоритетным.

В минувшем сезоне полузащитник провел за Барселону 30 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм опережает МЮ в борьбе за Пьянича.

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