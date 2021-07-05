Барселона предпочитает отправить своего футболиста в Лондон.
Миралем Пьянич, Getty Images
05 июля 2021, 11:26
Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич может продолжить карьеру в АПЛ, причем фаворитом в борьбе за боснийца является Тоттенхэм — считают британские СМИ.
Пьянич перебрался в Барселону из Ювентуса летом 2020 года, однако закрепиться в составе "блауграна" не сумел, приняв участие в 30-ти матчах во всех турнирах (3 гола).
Сам Миралем не хочет окончательно покидать Барселону, однако может отправиться в аренду на сезон-2021/22.
Футболист был бы не против отправиться в Ювентус, однако клуб больше заинтересовали варианты в Англии, причем Барселона склоняется к тому, чтобы принять предложение Тоттенхэма, а не Манчестер Юнайтед.