Англия

Барселона предпочитает отправить своего футболиста в Лондон.

Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич может продолжить карьеру в АПЛ, причем фаворитом в борьбе за боснийца является Тоттенхэм — считают британские СМИ.

Пьянич перебрался в Барселону из Ювентуса летом 2020 года, однако закрепиться в составе "блауграна" не сумел, приняв участие в 30-ти матчах во всех турнирах (3 гола).

Сам Миралем не хочет окончательно покидать Барселону, однако может отправиться в аренду на сезон-2021/22.

Футболист был бы не против отправиться в Ювентус, однако клуб больше заинтересовали варианты в Англии, причем Барселона склоняется к тому, чтобы принять предложение Тоттенхэма, а не Манчестер Юнайтед.