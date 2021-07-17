Италия

Полузащитник может перебраться в Серию А.

Рома рассматривает возможность подписания Тена Копмейнерса в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает Romapress, римский клуб по-прежнему претендует на нидерландского футболиста и не отказывался от идеи его приобретения.

В минувшем сезоне хавбек провел за АЗ Алкмаар 40 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Копмейнерса в 16,5 млн евро, а его действующий контракт с клубом подходит к завершению летом 2023-го года.

Напомним, что нидерландский полузащитник также интересует другой клуб из Италии — Аталанту.