Италия

Клуб из Бергамо усилит линию полузащиты.

Аталанта находится в шаге от подписания полузащитника АЗ Тена Копмейнерса.

По информации в Twitter Николо Скиры, "бергамаски" подготовили для голландца 5-летний контракт. Отмечается, что клуб планирует оформить сделку в ближайшие дни.

23-летний Копмейнерс попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020, однако пока не провел ни одного матча на турнире.

В минувшем сезоне хавбек провел за АЗ Алкмаар 40 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Копмейнерса в 16,5 млн евро, а его действующий контракт с клубом подходит к завершению летом 2023-го года.