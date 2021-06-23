Клуб из Бергамо усилит линию полузащиты.
Тен Копмейнерс, getty images
23 июня 2021, 13:25
Аталанта находится в шаге от подписания полузащитника АЗ Тена Копмейнерса.
По информации в Twitter Николо Скиры, "бергамаски" подготовили для голландца 5-летний контракт. Отмечается, что клуб планирует оформить сделку в ближайшие дни.
23-летний Копмейнерс попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020, однако пока не провел ни одного матча на турнире.
В минувшем сезоне хавбек провел за АЗ Алкмаар 40 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.
Transfermarkt оценивает Копмейнерса в 16,5 млн евро, а его действующий контракт с клубом подходит к завершению летом 2023-го года.