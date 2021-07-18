Италия

Норвежский форвард будет нарасхват еще не одно трансферное окно.

Несмотря на ранее озвученную информацию о том, что туринский Ювентус готов продлить отношения с нападающими Криштиану Роналду и Пауло Дибалой, высока вероятность того, что "зебры" захотят поработать на перспективу в линии своей атаки, ради чего совершат попытку вступить в переговоры по трансферу нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, Ювентус может разгрузить свою зарплатную ведомость до 75 млн евро за счет успешных трансферов данных футболистов, чего в итоге может оказаться вполне достаточно для подписания норвежского форварда.

Итальянскому клубу при этом придется конкурировать с лондонским Челси, однако внушительный удачный опыт взаимоотношений с агентом Холанда Миной Райолой должен помочь ему при потенциальном заключении сделки о переходе.

Тем временем, Ювентус сконцентрировал все свои усилия на подписании полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли.