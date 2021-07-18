Италия

Сербский защитник Матиа Настасич может продолжить карьеру в Италию.

Защитник немецкого Шальке Матиа Настасич покинет клуб уже этим летом.

По информации журналиста Николо Скиры, сербский защитник ведет переговоры с Фиорентиной о контракте на четыре года.

В прошлом сезоне Настасич принял участие в 15 матчах Бундеслиги, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее Франк Рибери рассказал причины своего ухода из Фиорентины.