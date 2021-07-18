Италия 18 июля 2021, 10:54 Настасич близок к переходу в Фиорентину Сербский защитник Матиа Настасич может продолжить карьеру в Италию. Матиа Настасич. Фото Getty Images 18 июля 2021, 10:54 Защитник немецкого Шальке Матиа Настасич покинет клуб уже этим летом. По информации журналиста Николо Скиры, сербский защитник ведет переговоры с Фиорентиной о контракте на четыре года. В прошлом сезоне Настасич принял участие в 15 матчах Бундеслиги, не сумев отметиться результативными действиями. Ранее Франк Рибери рассказал причины своего ухода из Фиорентины. Команды Фиорентина Шальке Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте