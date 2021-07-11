Италия

Француз высказался о пребывании в стане "фиалок".

Полузащитник Франк Рибери прокомментировал свой уход из Фиорентины.

"Два года с Фиорентиной, болельщиками и этим городом были замечательными. Несмотря на трудности, я встретил много замечательных людей.Жаль. Я хотел остаться в Фиорентине еще на год, но такова судьба. Я всегда был в распоряжении команды и старался выкладываться на полную.

Хотел остаться во Флоренции, но ситуация непростая. Я никогда не критиковал клуб, у меня хорошие воспоминания о нем, и я хотел бы остаться в Серии А, но пока ничего не могу сказать о будущем.

Фиорентина – важная команда. Я приехал сюда не для того, чтобы бороться за выживание в Серии А. Это важный клуб для Италии, и, надеюсь, он снова станет популярным, потому что болельщики Фиорентины заслуживают большего.

Мне было нелегко. Я выкладывался в матчах за команду. Ни с кем не общался и не получал звонков в течение трех-четырех недель. Я ожидал большего уважения, но это жизнь", – сказал француз.

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