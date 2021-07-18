Италия

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон рассыпался в комплементах своему соотечественнику.

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который ныне выступает за Парму, оценил шансы своего соотечественника Джанлуиджи Доннароммы стать обладателем "Золотого Мяча".

По словам Буффона, заявил, что голкипер сборной Италии точно может получить престижную награду.

"На мой взгляд, Доннарумма точно может стать обладателем „Золотого мяча“.За его качества и за то, что он продемонстрировал, Джанлуиджи может получить эту награду.

Когда мне было 18 лет, мне сказали: "Вы можете стать вторым лучшим голкипером в истории после Льва Яшина“. Я ответил: "Почему после Яшина? Кто сказал, что я не могу быть сильнейшим?" Когда ты молод, ты не должен быть удовлетворён тем что есть, а должен всегда стремиться к большему. Доннарумма обязательно должен стремиться к этой награде", — приводит слова Буффона Sky Sport Italia.

Напомним, Доннарумма в составе сборной Италии стал триумфатором Евро-2020. В придачу молодой голкипер получил награду лучшему игроку чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Доннарумма после Евро-2020 подписал контракт с ПСЖ. Футболист уже озвучил свои цели во Франции.