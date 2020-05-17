24-летний голландец — одна из главных целей "россонери" на усиление правого фланга защиты.
Дензел Думфрис, Getty Images
17 мая 2020, 18:55
Крайний защитник ПСВ Дензел Думфрис предстоящим летом может сменить клубную прописку и перебраться в итальянскую Серию А.
Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 24-летнего голландца заинтересован Милан, который в ближайшее трансферное окно планирует усилить правый фланг обороны.
Думфрис является одним из первых выборов "россонери" на подписание, а ПСВ оценивает своего игрока в 15 миллионов евро.
В текущем сезоне Думфрис провел на клубном уровне 40 поединков во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Милан может усилить линию защиты двумя футболистами киевского Динамо, среди которых Виталий Миколенко и Денис Попов.