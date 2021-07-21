Италия

Туринцы хотят сохранить опытного защитника.

Ювентус собирается подписать новое соглашение с центральным защитником Джорджо Кьеллини, сообщает Calciomercato.

На данный момент опытный футболист остается свободным агентом после истечения контракта в июне, но туринцы готовы предложить годичную сделку.

Источник утверждает, что Джорджо Кьеллини придется согласиться на немного меньшую зарплату, чем была до этого.

Отметим, что защитник провел 112 матчей за национальную сборную Италии (8 голов), а на клубном уровне выступал за Ливорно (68 матчей во всех турнирах, 4 гола), Фиорентину (42, 3) и Ювентус (535, 36).

Напомним, ранее агент Джорджо Кьеллини заявлял о том, что его клиенту не торопятся предлагать новый контракт.