Италия

Бывший игрок Карпат может перебраться в Серию А.

Фиорентина рассматривает возможность подписания бывшего полузащитника Карпат Хорхе Карраскаля.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, спортивный директор "фиалок" Праде общался с агентом футболиста, а клуб готовит официальное предложение.

Отметим, что в текущем сезоне колумбийский полузащитник отыграл 20 поединков, в которых получил три желтых карточки.

Напомним, что прошлым летом Карпаты обратились в ФИФА по поводу долга Ривер Плейт за Карраскаля.