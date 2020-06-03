Италия

Украинский скаут подтвердил интерес из Италии к экс-игроку Карпат.

Украинский скаут Алекс Великих, работающий в Кальяри, высказался о возможном переходе полузащитника Ривер Плейта Хорхе Карраскаля в один из клубов итальянской Серии А. Великих подтвердил, что Фиорентина заинтересована в 22-летнем колумбийце и близка к его подписанию.

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"Интерес в Италии к Карраскалю очень большой. Расскажу интересную информацию: Карраскаль не является футболистом, которого приобретет Фиорентина, но существует большая вероятность, что он окажется в Фиорентине. Есть обмен и доплата, он придет как часть сделки", — заявил Великих в интервью ТК Футбол.

Напомним, что Хорхе Карраскаль выступал за Карпаты в период с 2017 по 2019 год. Всего за львовский клуб колумбиец провел 41 поединок во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и отдал пять ассистов. Ривер Плейт ранее требовал за Карраскаля 20 миллионов евро, которые прописаны в его контракте.