А вот сможет ли лидер сборной Дании продолжить карьеру футболиста, пока неизвестно.
Кристиан Эриксен, Getty Images
11 июля 2021, 14:05
На следующей неделе Кристиан Эриксен вернется в Италию и пройдет тщательное медицинское обследование — утверждает Calciomercato.com.
Лидер сборной Дании едва не расстался с жизнью во время матча группового турнира Евро-2020 против Финляндии. Ему сделали операцию и сейчас в сердце Эриксена установлен кардиостимулятор.
Если исследования покажут, что Кристиан не сможет в дальнейшем обходиться без стимулятора, на его карьере футболиста будет поставлен крест.
В данный момент Эриксен находится в Лондоне, где по приглашению УЕФА посетит финал Евро-2020 между Италией и Англией.