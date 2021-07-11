Италия

А вот сможет ли лидер сборной Дании продолжить карьеру футболиста, пока неизвестно.

На следующей неделе Кристиан Эриксен вернется в Италию и пройдет тщательное медицинское обследование — утверждает Calciomercato.com.

Лидер сборной Дании едва не расстался с жизнью во время матча группового турнира Евро-2020 против Финляндии. Ему сделали операцию и сейчас в сердце Эриксена установлен кардиостимулятор.

Если исследования покажут, что Кристиан не сможет в дальнейшем обходиться без стимулятора, на его карьере футболиста будет поставлен крест.

В данный момент Эриксен находится в Лондоне, где по приглашению УЕФА посетит финал Евро-2020 между Италией и Англией.