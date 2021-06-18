Датчанин отправится к семье после того, как посетит расположение сборной Дании.
Кристиан Эриксен, Getty Images
18 июня 2021, 19:50
Полузащитник сборной Дании и миланского Интера Кристиан Эриксен ранее перенес успешную операцию на сердце, которая состоялась в четверг, 17 июня.
29-летнему датчанину был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД).
Датский футбольный союз подтвердил, что Кристиан Эриксен был выписан из больницы после успешной операции.
Футболист отправится домой к своей семьей после того, как посетит расположение сборной Дании.
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