Италия

Немецкий полузащитник переберется в Серию А.

Лацио в поисках усиления средней линии обратил внимание на полузащитника дортмундской Боруссии Юлиана Брандта.

Как сообщает издание Il Messaggero, римляне уже договорились с немецким клубом о переходе футболиста.

Отметим, что в Юлиане Брандте лично заинтересован новый главный тренер Лацио Маурицио Сарри.

В минувшем сезоне немецкий хавбек провел в футболке "шмелей" 45 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 4 мяча и отдать 2 результативные передачи.

Напомним, что Боруссия Дортмунд запросила у Лацио 25 млн евро за Брандта.