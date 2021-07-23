Немецкий полузащитник переберется в Серию А.
Юлиан Брандт, getty images
23 июля 2021, 00:59
Лацио в поисках усиления средней линии обратил внимание на полузащитника дортмундской Боруссии Юлиана Брандта.
Как сообщает издание Il Messaggero, римляне уже договорились с немецким клубом о переходе футболиста.
Отметим, что в Юлиане Брандте лично заинтересован новый главный тренер Лацио Маурицио Сарри.
В минувшем сезоне немецкий хавбек провел в футболке "шмелей" 45 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 4 мяча и отдать 2 результативные передачи.
Напомним, что Боруссия Дортмунд запросила у Лацио 25 млн евро за Брандта.