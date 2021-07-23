Италия

Итальянский клуб хочет сохранить аргентинского футболиста.

Ювентус не собирается обменивать Пауло Дибалу на Антуана Гризманна в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, туринцы хотят продлить соглашение с аргентинским форвардом.

Источник утверждает, что уже на следующей неделе агент Пауло Дибалы прибудет на переговоры с руководством Ювентуса.

Напомним, в прошлом сезоне Дибала провел в составе Ювентуса 20 матчей в серии А, забив четыре гола и отдав 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что также Роналду готов продлить контракт с Ювентусом.