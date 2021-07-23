Итальянский клуб хочет сохранить аргентинского футболиста.
Пауло Дибала, getty images
23 июля 2021, 01:27
Ювентус не собирается обменивать Пауло Дибалу на Антуана Гризманна в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, туринцы хотят продлить соглашение с аргентинским форвардом.
Источник утверждает, что уже на следующей неделе агент Пауло Дибалы прибудет на переговоры с руководством Ювентуса.
Напомним, в прошлом сезоне Дибала провел в составе Ювентуса 20 матчей в серии А, забив четыре гола и отдав 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что также Роналду готов продлить контракт с Ювентусом.