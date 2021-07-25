Италия

Бельгийский форвард продолжит выступать за "нерадзурри".

Генеральный директор миланского Интера Джузеппе Маротта подтвердил, что нападающий его команды Ромелу Лукаку продолжит защищать цвета "нерадзурри" в следующем сезоне.

"Этим летом Интер не продаст Ромелу Лукаку. Он неприкосновенный и ключевой игрок для нас футболист", — сказал Маротта в интервью Mediaset.

В прошлом сезоне Лукаку провел за Интер 44 поединка во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, ранее Джузеппе Маротта подтвердил интерес Интера к правому защитнику Арсенала Эктору Бельерину.