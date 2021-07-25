Италия

Туринцы хотят сохранить колумбийского флангового футболиста.

Ювентус собирается сохранить Хуана Куадрадо в составе и работает над продлением контракта с ним.

Как сообщает журналист Ромео Агрести, туринский клуб и колумбийский полузащитник уже вступили в переговоры.

Отметим, что текущая сделка между сторонами действительна до конца следующего сезона. Источник утверждает, что новый контракт будет заключен до лета 2023 года.

Напомним, что Ювентус также готовится к продлению контракта с опытным защитником Джорджо Кьеллини.