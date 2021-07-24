Италия

Нападающий Трабзанспора Калеб Экубан может перебраться в Серию А.

Дженоа согласовала трансфер Калеба Экубана с Трабзонспором — сообщил Твиттер журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Грифоны» согласились заплатить за игрока сборной Ганы 2 миллиона евро плюс бонусы в зависимости от его выступлений в Италии.

Ранее одним из кандидатов на усиление атаки генуэзцев был Владислав Супряга, однако Динамо не устроило предложение Дженоа.

27 летний Калеб провел 6 матчей за национальную сборную Ганы (3 гола), а на клубном уровне воспитанник Кьево выступал за Лумеццане (50 матчей во всех турнирах, 7 голов), Зюдтироль (9, 2), Ренате (33, 4), Партизани Тирана (42, 18), Лидс (21, 2) и Трабзонспор (90, 25).