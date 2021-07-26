Италия

Французский защитник может продолжить карьеру в Италии.

Защитник Барселоны Клеман Ленгле может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Sport.es.

По информации источника, в услугах 26-летнего француза заинтересована Рома, которая оценивает футболиста в 15 миллионов евро. В то же время Барселона рассчитывает выручить за Клемана около 25 млн евро.

Переговоры между двумя клубами должны будут стартовать в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Ленгле провел 48 поединков, в которых забил один гол.

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