Италия

"Летающие ослы" покинули второй по силе дивизион Италии.

Кьево стал банкротом и потерял свое место в Серии B — втором по силе дивизионе чемпионата Италии.

Как сообщает Football Italia, "летающие ослы" пытались опротестовать решение, но соответствующие органы их апелляцию отклонили.

Отметим, что по той же причине место в Серии С потеряли Новара, Казертана, Карпи и Самбендеттезе.

Теперь Кьево сможет участвовать в соревнованиях уровнем не выше Серии D.

Напомним, что в похожей ситуации находится другой итальянский клуб — Ливорно. Он объявлен банкротом и может прекратить существование