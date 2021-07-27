Италия

Соглашение игрока с его нынешним клубом истекает 31 декабря нынешнего года.

Нападающий Сантоса Кайо Жорже поставил свою подпись под предварительным контрактом с туринским Ювентусом. Об этом сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари в своем твиттере.

По информации источника, представители "старой синьоры" уже отправили свое предложение в Сантос, чтобы договориться о трансфере футболиста. Действующий контракт 19-летнего форварда заканчивается в конце декабря нынешнего года.

При этом отмечается, что у Кайо есть договоренность о контракте с Миланом, а Бенфика смогла договориться с Сантосом.

В нынешнем сезоне Жорже провел 27 поединков, в которых забил восемь голов и отдал три ассиста.

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