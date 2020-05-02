Италия

Туринский клуб предложил за талантливого форварда 18 миллионов евро.

Нападающий Сантоса Кайо Жорже в ближайшем будущем может перебраться в итальянскую Серию А, поскольку в его услугах серьезно заинтересован Ювентус.

Как сообщает журналист Николо Скира, "старая синьора" предложила за молодого футболиста 18 миллионов евро, однако бразильский клуб ответил категорическим отказом.

Руководство Сантоса высоко оценивает перспективы и талант 18-летнего Жорже, поэтому хочет заработать на его продаже 30 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что Ювентус рассматривает вариант с подписанием еще одного таланта из Бразилии, которым стал вингер Ботафого Луис Энрике.

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