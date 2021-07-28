Италия

"Грифоны" могут заменить своего футболиста форвардов киевского Динамо.

В начале прошлого сезона итальянский Дженоа приобрел у Ростова узбекского нападающего Эльдора Шомуродова, который способен закрыть любую позицию по всему переднему фронту атаки команды.

За свой дебютный год на Апеннинском полуострове игрок сумел добиться достаточно неплохих показателей результативности, забив девять голов и отдав три голевые передачи за 41 сыгранный матч во всех турнирах, благодаря чему привлек внимание других клубов Серии А.

В частности, римская Рома уже начала стадию торгов с "грифонами" относительно возможной покупки данного исполнителя, однако желаемая сумма компенсаций со стороны "волков" все еще не соответствует аппетитам Дженоа.

Генуэзскому коллективу было предложено 15 млн евро за 26-летнего футболиста, что ровно в два раза больше той суммы, которую Рома заплатила годом ранее, однако Дженоа желает выручить на продаже игрока не менее 20 млн евро, поэтому отвергла первое предложение римлян.

Итальянские СМИ при этом считают, что в условиях относительно скорого сезона "грифоны" выйдут на поиски возможной замены для Шомуродова также на рынок восточной Европы, обратив внимание на форварда киевского Динамо Владислава Супрягу.