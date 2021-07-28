Италия

Голкипер рассказал о своей роли в команде Манчини.

Чемпионат Европы-2020 для сборной Италии завершился триумфальным поединком против Англии на стадионе Уэмбли в Лондоне (1:1, 3:2 – пен.).

Весь турнир ворота команды Роберто Манчини защищал Джанлуиджи Доннарумма, поэтому резервному голкиперу "Скуадры Адзурры" Сальваторе Сиригу так и не досталось ни одной минуты игрового времени. Однако, как заявляет сам футболист, его роль в раздевалке команды была одной из ключевых.

"Был ли я каким-то особенным для команды на этом Евро? Нет, я просто был самим собой. Мне повезло набраться за свою карьеру достаточно игрового опыта, поэтому я знал, что и когда может понадобиться команде на турнире подобного уровня. Для меня это вполне обыденная история.

Как возникла идея писать каждому игроку сообщения с подбадривающими словами? Еще перед матчем против Турции я написал что-то в командном чате, мы победили, поэтому это прижилось как-то само собой. Это стало своеобразным ритуалом, и партнеры по команде ждали от меня сообщений перед каждой игрой.

Перед финалом была другая история. Во второй половине дня я долго не мог уснуть перед игрой, думал о том, чем заняться. Пресс-атташе помог мне решить эту проблему: он принес несколько чистых листов, и я написал для каждого игрока пару слов. Затем, мы с ним собрали комментарии от всех родственников, пожелавших также поддержать своих близких.

Когда я вручил это письмо Кьеллини, он заплакал. Тогда, я сказал ему: "Святая Мадонна, не делай этого до финала!".

Это были спонтанные жесты с моей стороны, я просто пытался поддерживать каждого, кто был вокруг меня. Я старался максимально зарядить группу. Возможно, это в чем-то нам помогло.

Я уже много лет знаком с Кьеллини, но никогда не видел, чтобы он улыбался буквально каждому событию, которое с ним происходило на этом турнире. Он хотел получать удовольствие от игры, даже если бы она была последней в его карьеру за сборную.

Какие-то трансферные слухи во время чемпионата? Нам было на них плевать. Для футболиста эта история — обычное дело каждое лето, поэтому нам нечему удивляться. С Доннаруммой и его уходом из Милана мы изначально знали, чем все закончится, поэтому даже не обращали внимания.

Переход Локателли в Ювентус? Знаете, если бы он поговорил бы об этом со мной, то точно не перешел бы в этот клуб (смеется). Все были сконцентрированы на игре, поэтому трансферам не было места.

Безусловно, иногда критика в мой адрес причиняла мне больше, но чаще, наоборот, давала стимул работать больше. Где-то я ошибался в своей карьере, я не лицемер и могу это признать, но я не собираюсь затыкаться, если не согласен с чьим-то мнением. Иногда, бывает, плююсь ядом, что поделать.

Я был как козел отпущения, которого надо было постоянно унижать критикам, потому что я бы все равно не отвечал на подобное. Хотелось бы верить, что я заслужил того, чтобы хоть кто-то защищал меня как личность", — подытожил футболист.

Напомним, что недавно итальянский голкипер расторг контракт с Торино, став свободным агентом.