Италия

Опытный итальянский голкипер стал свободным агентом.

Торино на своем официальном сайте объявил об уходе вратаря Сальваторе Сиригу.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию и теперь 34-летний итальянец получил статус свободного агента.

Сиригу выступал за "быков" с 2017 года. В прошлом сезоне он отыграл 32 матча, в которых пропустил 62 мяча.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Италии, который недавно стал чемпионом Европы, может перебраться в Дженоа.

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