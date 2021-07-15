Опытный итальянский голкипер стал свободным агентом.
Сальваторе Сиригу, ФК Торино
15 июля 2021, 19:41
Торино на своем официальном сайте объявил об уходе вратаря Сальваторе Сиригу.
Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию и теперь 34-летний итальянец получил статус свободного агента.
Сиригу выступал за "быков" с 2017 года. В прошлом сезоне он отыграл 32 матча, в которых пропустил 62 мяча.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Италии, который недавно стал чемпионом Европы, может перебраться в Дженоа.
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