Полузащитник ПСЖ может перебраться в чемпионат Италии.
Рафинья Алькантара, getty images
28 июля 2021, 21:26
Сассуоло рассматривает варианты усиления линии полузащиты в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский клуб заинтересован в подписании полузащитника ПСЖ Рафиньи.
В прошлом сезоне бразильский футболист провел 34 поединка, в которых отметился семью результативными передачами.
Напомним, что ранее Сассуоло отклонил предложение Ювентуса по Локаттели — переговоры продолжаются.