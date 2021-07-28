Сассуоло рассматривает варианты усиления линии полузащиты в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский клуб заинтересован в подписании полузащитника ПСЖ Рафиньи.

В прошлом сезоне бразильский футболист провел 34 поединка, в которых отметился семью результативными передачами.

Напомним, что ранее Сассуоло отклонил предложение Ювентуса по Локаттели — переговоры продолжаются.