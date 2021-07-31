Италия

В Лондоне крайне заинтересованы в подписании аргентинца.

Лондонский Тоттенхэм достаточно активно проводит летнюю трансферную кампанию, а его очередным подписание вполне может стать центральный защитник бергамаской Аталанты Кристиан Ромеро.

Не особо смущает "шпор" в данном контексте и конкуренция с такими футбольными тяжеловесами, как каталонская Барселона, туринский Ювентус и лондонский Челси, на что указывает желание клуба увеличить собственное предложение за футболиста уже в ближайшее время.

Изначально, Тоттенхэм выходил на Аталанту с предложением в 50 млн евро, однако, согласно информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, эта сумма уже в ближайшие дни имеет все шансы увеличиться до запрашиваемых "Богиней" 60 млн евро.

Самого Ромеро в то же самое время уже успели вызвать из отпуска после триумфального для его национальной команды Кубка Америки на понедельничную тренировку, после чего ожидается, что сделка по нему будет закрыта в кратчайшие сроки. Аргентинский футболист и сам не против данного трансфера, о чем говорят итальянские СМИ.

Отметим, что за прошлый сезон Ромеро провел 42 поединка, забив три гола и отдав пять голевых передач, в результате чего его оценка порталом Transfermarkt выросла практически в три раза — с 13,5 млн евро до 35 млн евро соответственно.