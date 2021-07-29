Испания

"Сине-гранатовые" хотят подписать аргентинского защитника.

Барселона рассматривает варианты усиления линии обороны в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание SportItalia, "сине-гранатовые" нацелились на Кристиана Ромеро, но им придется выдержать конкуренцию со стороны Тоттенхэма.

Отметим, что в текущем сезоне аргентинский футболист провел 42 поединка, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что Аталанта требует за Кристиана Ромеро солидную компенсацию — 60 миллионов евро.