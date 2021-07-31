Италия

Полузащитник "волков" Генрих Мхитарян заявил, что римская команда хочет завоевать чемпионский титул.

Полузащитник римской Ромы Генрих Мхитарян озвучил амбициозные цели "волков" на предстоящий сезон итальянской Серии А.

По словам футболиста, римская команда будет делать все, чтобы побороться за чемпионский титул чемпионата Италии.

"Что касается борьбы за победу в чемпионате Италии, игроки „Ромы“ сделают всё, чтобы быть главными героями в новом сезоне. Мы стараемся одержать как можно больше побед", — приводит слова Мхитаряна Corriere dello Sport.

Напомним, в новом сезоне Ромой будет руководить именитый португальский специалист Жозе Моуринью.

Рома в новом сезоне Серии А Рома стартует матчем против Фиорентины. Игра запланирована на 22 августа.

Ранее сообщалось, что Рома выставила Флоренци на трансфер.