Италия

Армянский полузащитник продолжит выступать за римлян.

Генрих Мхитарян подписал новое соглашение с Ромой, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Новый контракт армянского полузащитника с римлянами рассчитан до конца следующего сезона.

Отметим, что Генрих Мхитарян сомневался в продлении соглашения с Ромой из-за прихода Жозе Моуриньо, с которым у него сложились не лучшие отношения в Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне опытный футболист отметился 14 голами и 13 результативными передачами в футболке римлян.