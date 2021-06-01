Армянский полузащитник продолжит выступать за римлян.
Генрих Мхитарян, getty images
01 июня 2021, 19:51
Генрих Мхитарян подписал новое соглашение с Ромой, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Новый контракт армянского полузащитника с римлянами рассчитан до конца следующего сезона.
Отметим, что Генрих Мхитарян сомневался в продлении соглашения с Ромой из-за прихода Жозе Моуриньо, с которым у него сложились не лучшие отношения в Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне опытный футболист отметился 14 голами и 13 результативными передачами в футболке римлян.