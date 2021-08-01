В Ювентусе считают, что хавбек Сассуоло вскоре станет их игроком.
Мануэль Локателли, Getty Images
01 августа 2021, 01:18
Сассуоло имеет на руках несколько предложений по своему ключевому центральному полузащитнику Мануэлю Локателли, главным фаворитом на которому изначально является туринский Ювентус.
Вице-президент "старой синьоры" Павед Недвед рассказал, как продвигается процесс переговоров с боссами "нероверди" по 23-летнему итальянцу.
"Мы ведем переговоры с Сассуоло о подписании Локателли. Убеждены, что сделали правильное предложение для достижения соглашения. Мы действительно уверены, что завершим трансфер уже в ближайшее время", — приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что последняя встреча Ювентуса и Сассуоло по Мануэлю Локателли завершилась безуспешно, а туринцы взяли несколько дней на размышления, чтобы обдумать дальнейшие свои действия.