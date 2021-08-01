Италия

В Ювентусе считают, что хавбек Сассуоло вскоре станет их игроком.

Сассуоло имеет на руках несколько предложений по своему ключевому центральному полузащитнику Мануэлю Локателли, главным фаворитом на которому изначально является туринский Ювентус.

Вице-президент "старой синьоры" Павед Недвед рассказал, как продвигается процесс переговоров с боссами "нероверди" по 23-летнему итальянцу.

"Мы ведем переговоры с Сассуоло о подписании Локателли. Убеждены, что сделали правильное предложение для достижения соглашения. Мы действительно уверены, что завершим трансфер уже в ближайшее время", — приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что последняя встреча Ювентуса и Сассуоло по Мануэлю Локателли завершилась безуспешно, а туринцы взяли несколько дней на размышления, чтобы обдумать дальнейшие свои действия.