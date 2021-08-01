Два клуба хотят подписать итальянского футболиста.
Алессандро Флоренци, getty images
01 августа 2021, 18:29
Алессандро Флоренци может покинуть Рому в текущее летнее трансферное окно — на него претендуют два клуба.
Как сообщает Calciomercato, в итальянском фланговом футболисте заинтересованы Фиорентина и Лион.
В прошлом сезоне Флоренци провел в составе ПСЖ 31 матч, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 млн евро за два года до окончания его контракта с нынешним клубом.
Напомним, что у Моуриньо возник первый конфликт с руководством Ромы из-за Алессандро Флоренци.