Италия

Новичок "волков" Эльдор Шомуродов поделился эмоциями от данного перехода.

Накануне римская Рома объявила о трансфере форварда сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова, который перебрался в стан "волков" из Дженоа.

Узбекский форвард поделился впечатлениями от данного перехода, назвал свою ближайшую цель в римском клубе.

По словам форварда, он очень рад присоединиться к "одному из крупнейших клубов".

"Переход в Рому — огромный шаг вперед для моей карьеры. Я приложу максимум усилий, чтобы доказать, что заслуживаю этот шанс. Хочу продемонстрировать, на что я способен, играя в одном из крупнейших клубов мира.

Быстрота совершения этой сделки свидетельствует о моём желании присоединиться к новой команде, тренеру и игрокам, чтобы приступить к работе как можно скорее", — приводит слова Шомуродова официальный сайт Ромы.

Напомним, Шомуродов перебрался в Рому из Дженоа. В прошлом сезоне форвард провел 31 матч в итальянской Серии А, забив восемь мячей и отдав одну результативную передачу.

Ранее Мхитарян озвучил цели Ромы на новый сезон Серии А.