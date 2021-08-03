Италия

Шведский форвард из-за травмы пропустил минувшее Евро-2020.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович в ближайшее время вернется к тренировкам в общей группе "россонери", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 39-летний шведский форвард возобновит тренировочные занятия на этой неделе или в начале следующей. Швед намерен набрать форму до старта Серии А — 23 августа.

Напомним, Ибрагимович получил повреждение колена в майском матче Серии А против Ювентуса. После этого швед перенес операцию и пропустил Евро-2020.

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