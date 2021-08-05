Италия

Клуб из Флоренции хочет выручить за своего футболиста внушительную сумму денег.

По всей видимости, вероятность трансфера нападающего миланского Интера Ромелу Лукаку в лондонский Челси растет с каждым новым часом, поэтому "змеям" в срочном порядке предстоит подыскать замену для бельгийского форварда.

Ранее, Football.ua сообщал, что "нерадзурри" рассматривают в качестве возможного варианта для подписания форвардов лондонского Челси и Торино Тэмми Абрахама и Андреа Белотти соответственно, однако стали актуальными эти варианты лишь после того, как Фиорентина ответила отказом на стартовое предложение Интера по Душану Влаховичу.

Ожидается, что "фиолетовые" будут запрашивать за 21-летнего сербского игрока 60 млн евро у потенциальных покупателей.

За прошлый сезон Душан в 40 сыгранных поединках сумел забить 21 гол и отдать две голевые передачи.