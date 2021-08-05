Италия

Португалец посетил своего товарища чтобы попрощаться.

Нападающий туринского Ювентуса посетил защитника клуба Мериха Демирала в его квартире в Турине чтобы попрощаться.

Демирал пропустил тренировку в среду наКонтинассе, и Роналду встретился с ним вечером.

Турецкий центрбек, по всей видимости, покидает туринский Ювентус и переходит в бергамскую Аталанту в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia, речь идет об аренде Демираля с последующим выкупом за 30 миллионов евро.

Турецким ценрбеком также интересовалась Боруссия Дортмунд, однако Аталанта опередила ее в трансферной гонке еще на прошлой неделе.

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