Италия

Шансы турецкого защитника покинуть Ювентус упали.

Ювентус не собирается расставаться с Мерихом Демиралем менее, чем за 30 миллионов евро — утверждает Calciomercato.com.

Массимилиано Аллегри не скрывает, что в сезоне-2021/22 намерен делать ставку на Матейса де Лигта, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини (хотя ветеран еще не продлил контракт с клубом). Однако, судя по цене, установленной на Демирала, и с турком Ювентус не горит расставаться.

Самому же Мериху не нравится перспектива быть четвертым центральным защитником в третьем сезоне подряд. Но при нынешней рыночной ситуации за такую цену вряд ли кто-то может позволить себе такого игрока.

Демиралем интересуются клубы АПЛ, Германии, Франции и Испании. Также есть интерес и со стороны команд Серии А. Однако Рома, по слухам, уже остановила свой выбор на Матиасе Винье, а Аталанта, подыскивающая замену Кристиану Ромеро, вряд ли согласится заплатить 30 миллионов.