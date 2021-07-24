Италия

Футболист может продолжить карьеру в Бергамо.

Бергамская Аталанта начала переговоры с туринским Ювентусом по трансферу защитника Мериха Демирала.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство Аталанты предложило за турецкого центрбека 25 миллионов евро и еще пять в качестве бонусов.

Боссы Ювентуса ответили отказом. Туринцы намерены получить порядка 35-40 миллионов за своего футболиста.

К слову, Демирал уже заявлял, что не против покинуть "старую сеньору" в ближайшее время. Его не устраивает количество игрового времени, которое он получал в минувшем сезоне.

На его счету 15 матчей за клуб в Серии А и один голевой пас.

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