Италия

Футболист будет выступать за новичка Серии А.

Защитник Милана Маттиа Кальдара станет игроком новичка Серии А Венеции. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, футболист пройдет медосмотр уже шестого августа. После него футболиста представят.

Речь идет об аренде оборонца на один год. Прошлый год 27-летний футболист провел в аренде в Аталанте.

На его счету всего девять матчей за "бергамасков" в Серии А. Большую часть сезона футболист пропустил из-за травмы.

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