Италия

Милан будет искать новый клуб для защитника, которого отказалась выкупать Аталанта.

Летом 2021 года Маттиа Кальдара вернется в Милан, но вряд ли останется там в сезоне-2021/22 — считает Gazzetta dello Sport.

Аталанта не намерена выкупать своего воспитанника, арендованного у Милана, за 16 миллионов евро, как это было предусмотрено соглашением.

Однако сам Милан не нуждается в защитнике, которого всю карьеру преследуют травмы, и постарается продать его или отправить в очередную аренду.

За свою карьеру 26-летний Кальдара провел 2 матча за национальную сборную Италии (0 голов) и выступал в составе Аталанты (92 матча во всех турнирах, 10 голов), Трапани (аренда, 21, 2), Чезене (аренда, 29, 3) и Милане (2, 0).

В сезоне-2020/21 Маттиа провел в составе Аталанты 8 матчей во всех турнирах (0 голов).

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