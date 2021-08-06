Италия

Украинский полузащитник пока не занимается в общей группе.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский пока что не приступил к тренировочным сессиям в общей группе.

Как сообщает официальный сайт "бергамасков", украинский футболист продолжает заниматься в индивидуальном порядке.

Отметим, что Руслан Малиновский 8 июля перенес операцию на грыже живота и из-за этого проходит период восстановления.

Напомним, что другой украинский полузащитник Аталанты, Виктор Коваленко, тренируется в основной группе игроков Аталанты.