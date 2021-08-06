Украинский полузащитник пока не занимается в общей группе.
Руслан Малиновский, фото getty images
06 августа 2021, 00:51
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский пока что не приступил к тренировочным сессиям в общей группе.
Как сообщает официальный сайт "бергамасков", украинский футболист продолжает заниматься в индивидуальном порядке.
Отметим, что Руслан Малиновский 8 июля перенес операцию на грыже живота и из-за этого проходит период восстановления.
Напомним, что другой украинский полузащитник Аталанты, Виктор Коваленко, тренируется в основной группе игроков Аталанты.