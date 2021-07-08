Италия

Восстановление Малиновского после операции займет 45 дней.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский перенес операцию по удалению грыжи живота. Об этом сообщила жена футболиста Роксана на своей странице в Instagram.

По информации итальянской прессы, восстановление 28-летнего украинца займет около 45 дней.

Напомним, из-за травмы, которая была связана с грыжей, Малиновский не смог принять участие в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Англии (0:4). До этого украинец провел четыре игры, в которых отдал одну голевую передачу.

Отметим, что старт следующего сезона итальянской Серии А намечен на 22 августа.

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