Италия

На днях появилась информация о договоренности между лондонским Челси и миланским Интером по трансферну бельгийского форварда Ромелу Лукаку в стан "синих".

Бывший президент "неразурри" Массимо Моратти выразил свою гневную позицию по потенциальному трансферу, заявив, что Итеру стоит принять очень важное решение касательно развития клуба.

Я не знаю, какая там ситуация. Но я думаю, что в Интере заинтересованы возможностью получения столь большой суммы. Впрочем, я не знаю, сможет ли она выровнять экономическую ситуацию в клубе.

Сохранение Лукаку означает получение сильной команды. Поэтому нужно понять, что важнее, деньги или команда? Думаю, что всё зависит от того, действительно ли не обойтись без продажи Ромелу. Но со спортивной точки зрения продажа Лукаку будет большим разочарованием", — цитирует функционера

Calciomercato.

Напомним, итальянские СМИ сообщали, что президент миланского Интера Чжан пошел на конфликт с Мароттой и Индзаги ради продажи Лукаку.

Ранее сообщалось, что Интер уже подыскал потенциальную замену Ромелу Лукаку.